Roma, Mourinho e la frecciata alla sua squadra

José Mourinho, allenatore della Roma, non ci ha girato attorno in conferenza stampa e ha voluto punzecchiare la sua squadra per tirarne fuori l’orgoglio.

Alcuni giocatori rispetto allo scorso anno stanno rendendo al di sotto di quelle che sono le potenzialità. Basti pensare a Tammy Abraham, fermo a quota due gol quest’anno. Numeri dell’attaccante impietosi e che il portoghese accusa di pensare al Qatar. Al netto degli infortuni che non hanno permesso di avere continuità ad altri, resta la squadra involuta rispetto a quella che ha chiuso bene la scorsa stagione. Prestazioni altalenanti e ora in queste ultime due partite prima della sosta l’allenatore vuole risposte e cerca di ottenerle a modo suo, in modo Special.