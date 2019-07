Roma, nuova vita per Florenzi? Fonseca lo conferma in posizione inedita

Roma, una nuova vita per Alessandro Florenzi? Per la seconda amichevole di fila Fonseca lo schiera come ala alta a sinistra

Potrebbe profilarsi una nuova vita per Alessandro Florenzi. Il capitano della Roma, che ha ereditato la fascia da De Rossi, è stato schierato per la seconda volta consecutiva da Paulo Fonseca in un’inedita posizione. Sia col Tor Sapienza sia col Trastevere, il classe ’91 ha agito da ala sinistra.

Nel posto che era, fino a una decina di giorni fa, di Stephan El Shaarawy. Ancora tutto in dubbio poiché si è nel mezzo della preparazione, ma l’allenatore portoghese sta prendendo gusto con questo esperimento. È vero che due indizi non fanno ancora una prova, ma per arrivare al terzo decisivo manca davvero poco.