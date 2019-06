Roma, Nzonzi si sarebbe potuto rilanciare con Fonseca

Nzonzi sembra a un passo dal lasciare alla Roma. Eppure nel gioco di Paulo Fonseca si sarebbe potuto rendere importante

Con la mancata presenza alle visite mediche, il futuro di Nzonzi sembra ormai essere lontano da Roma. Ciò è un rammarico, visto che le caratteristiche del francese sembrano ideali per il gioco di posizione di Fonseca.

L’ex Siviglia si sarebbe esaltato come mediano di posizione in una squadra che effettua un lungo palleggio, difende in avanti e gioca tanto sul corto. Insomma, non più il caotico contesto ultra-verticale di Di Francesco. Ora però bisogna acquistare un sostituto in sede di mercato.