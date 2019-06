Roma, Pallotta fa chiarezza: «Totti? Noi ci siamo, gli daremo del tempo»

Totti direttore tecnico della Roma, parla Pallotta: «Gli abbiamo offerto il ruolo, ha bisogno di tempo per pensare al suo futuro»

A Roma, attualmente, non si parla d’altro. Continuerà la storia tra Francesco Totti e il club oppure si arriverà a una dolorosa separazione che graverà non poco in vista della nuova stagione? È un dubbio di amletica qualità, di quelli che necessitano tanto tempo per essere risolti, in un modo o nell’altro. A mettere un po’ di puntini sulle i, in questi giorni caotici (e che novità, nella Capitale…), ci ha pensato niente di meno di James Pallotta.

«Abbiamo offerto a Francesco il ruolo di direttore tecnico», dice il numero uno giallorosso. «Si tratta di un ruolo molto importante nel club, probabilmente uno dei più importanti e influenti nella nostra area sportiva e il fatto che vogliamo che sia lui ad assumerlo spiega tutto su quello che pensiamo di Totti». Non potrebbe essere più esplicativo. Al contempo ha anche fatto chiarezza sulla discussa assenza dell’ex Capitano al summit di Londra: «È stato assolutamente invitato alla riunione, non so perché non sia venuto. Forse pensa di avere bisogno di un po’ di tempo per pensare al suo futuro e al suo ruolo nel club, cosa che tutti rispettiamo».

All’attualità delle cose è proprio il tempo che spazzerà improvvisamente tutte le perplessità. Sopratutto perché, adesso, per Totti all’orizzonte ci sono soltanto vacanze. Qualsiasi discorso coi vertici dirigenziali è rinviato al suo ritorno. Prima, un po’ di relax con la famiglia, che sicuramente lo aiuterà a pensare per bene. In ballo c’è il suo futuro alla Roma, Pallotta attende trepidante.