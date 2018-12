Roma, il messaggio di Pallotta: «Acque calme, tutto bene»

La Roma ritorna alla vittoria nel 3-2 contro il Genoa, il messaggio di Pallotta nel giorno della contestazione della tifoseria

Momento difficile in casa Roma nonostante la vittoria odierna sul Genoa per 3-2. Il presidente James Pallotta è stato contestato nella capitale con una miriade di striscioni apparsi nella notte contro il suo operato. L’intera città è stata tappezzata con più di 50 striscioni di dura contestazione alla proprietà statunitense del club giallorosso. E’ un periodo agitato per la Roma, non solo per la contestazione ma anche per gli scarsi risultati in campionato. Quest’oggi Eusebio Di Francesco ha salvato la panchina vincendo per 3-2 il match contro il Genoa. Nella giornata il direttore sportivo Monchi volerà da Pallotta, il futuro è tutto da decifrare.

In un ambiente surreale all’Olimpico la Roma supera il Genoa per 3-2 e torna a conquistare punti in classifica. Al termine del match, il giornalista dell’emittente televisiva satellitare Sky Sport Paolo Assogna, che segue da vicino come cronista le vicende quotidiane del club, ha riportato una breve dichiarazione del presidente Pallotta da oltreoceano: «Water looks clean» il messaggio del presidente che si rifà a un modo di dire anglofono come a significare ‘Acque calme, tutto a posto’. Nonostante la contestazione, Pallotta è soddisfatto per la vittoria della Roma che, almeno per il momento, riporta un po’ di calma.