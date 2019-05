Roma-Parma in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la sfida valida per la 38ª giornata di Serie A

La Roma di Claudio Ranieri affronta il Parma di Roberto D’Aversa nella 38ª giornata di Serie A. Roma-Parma: i giallorossi, sesti in classifica con 63 punti, si giocano le ultime possibilità di qualificazione alla prossima Champions League, mentre i ducali, al 14° posto con 41 punti, possono puntare a un decimo posto che darebbe soddisfazioni sul piano economico. Per Ranieri sarà con ogni probabilità l’ultima panchina della sua seconda esperienza alla guida della Roma, la squadra della sua città.

La sfida Roma-Parma, il cui calcio d’inizio è previsto domenica 26 maggio alle ore 20.30, sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno inoltre seguire la gara in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. La gara sarà anche trasmessa in radiocronaca su Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

ROMA-PARMA

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 26 maggio 2019

Fischio d’inizio: ore 20:30

Dove vederla in tv: Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre)

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo



Le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, De Rossi; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Ranieri

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Stulac, Barillà; Sprocati, Ceravolo, Biabiany. Allenatore: D’Aversa

