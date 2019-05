Roma, Pellegrini ancora ai box. Sul suo impiego si deciderà all’ultimo

Ranieri sempre alle prese coi problemi muscolari dei suoi giocatori. Su Pellegrini si scioglieranno i dubbi a ridosso della gara col Sassuolo

Da quando è arrivato alla Roma, Claudio Ranieri ha sempre dovuto far fronte ai tantissimi infortuni muscolari dei suoi. Figli di una preparazione probabilmente non adeguata, sono stati più di 50 i problemi accusati dai giocatori. L’ultimo acciaccato della lista è Lorenzo Pellegrini, che ha vissuto un anno altalenante dal punto di vista del rendimento.

L’allenatore è rimasto piuttosto vago sul suo possibile impiego nella partita di domani col Sassuolo, confermando che sul classe ’96 verrà presa una decisione solamente a ridosso del match. Nel caso in cui non dovesse far parte della gara, Ranieri farà diverse valutazioni tattiche. Sulla trequarti scalpita Pastore, che dopo l’ottima prova disputata contro il Cagliari è rimasto in panchina sia contro il Genoa sia contro la Juventus.