Roma, Pellegrini sul rinnovo: «Io e il club abbiamo le stesse ambizioni»

Lorenzo Pellegrini ha parlato del suo futuro con la maglia della Roma

Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, durante la conferenza stampa di vigilia della partita contro lo Shakhtar ha parlato anche del suo futuro in giallorosso.

«Lo definisco sicuramente un progetto ambizioso perché ho avuto la fortuna e la possibilità di parlare con i Friedkin, Pinto e Fienga. Ho avuto modo di capire l’ambizione che loro hanno e questa è una cosa che mi rende molto felice far parte di un progetto che vuole crescere perché anche io sono un ragazzo e un calciatore che ogni giorno viene la mattina al campo con l’idea di doversi migliorare in qualcosa. Sentire intorno a me questa idea mi fa piacere, riconosco molta ambizione nel club ma non solo, anche nel mister, lo staff tecnico e i miei compagni. Questo ti fa venire al campo felice».