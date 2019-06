Roma, Pellegrini va, Spinazzola viene. Cronaca di uno scambio lampo

Roma, arriva Spinazzola, parte Pellegrini. Petrachi e Paratici concretizzano nel pomeriggio lo scambio tra i due terzini: i dettagli

La Roma ha il suo primo acquisto. Che, tuttavia, coincide con la prima cessione. Un pomeriggio intenso quello trascorso da Gianluca Petrachi, che con i suoi diretti colleghi della Juventus ha tramutato in realtà lo scambio tra Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola. Il primo vola a Torino, il secondo si accasa nella Capitale. Non era nell’aria una manovra del genere, ma l’idea non è di certo maturata oggi. Il classe ’99 dalle parti dell’Allianz Stadium è sempre stato un profilo gradito, specialmente all’indomani del Mondiale Under 20.

Si è cavalcata l’onda della necessità di far plusvalenze e sistemare il bilancio entro il 30 giugno. Ne aveva stretta necessità la Roma (e ne ha ancora). I 22 milioni circa incassati dalla Juve per Pellegrini vanno tutti immediatamente registrati per “eludere” i paletti del Fair Play Finanziario. Certo, la volontà iniziale era quella di tenere Pellegrini in rosa e farlo crescere all’ombra di Kolarov. Ma il ritardo dell’operazione Manolas-Napoli, quello contemporaneo dell’affare Dzeko-Inter, e la cessione saltata di El Shaarawy, ha indotto il neo direttore sportivo a “sacrificare” il giovane terzino. Che ha trascorso il pomeriggio nella residenza di Mino Raiola, il suo procuratore, a Montecarlo. Discutendo del nuovo contratto.

A Roma arriva Spinazzola, come detto. Pallotta verserà ulteriori 7-8 milioni circa nelle casse bianconere, poiché il calciatore di Foligno è stato valutato circa 29 milioni. Va a rinforzare le corsie esterne giallorosse e, grazie alla sua duttilità, avrà il potere sia di rimpiazzare Kolarov, sia Florenzi. È una scelta conforme al recente volere societario di mettere in rosa giocatori giovani e bravi. Su Spinazzola la speranza è che possa ripetere le stagioni all’Atalanta, in cui era un protagonista assoluto dello scacchiere di Gasperini. Lo è stato meno alla Juventus, anche se di lui si ricorda la straordinaria partita disputata contro l’Atletico Madrid. Per lui sarà un grande balzo economico dal punto di vista personale, poiché andrà a guadagnare 3 milioni netti rispetto ai quasi due che ha percepito fino a oggi a Torino.

Adesso le nuove vite dei due calciatori sono pronte a iniziare. Spinazzola è atteso in mattinata a Villa Stuart per le visite mediche, poi un rapido giro nel centro sportivo di Trigoria e il primo sguardo a quella che sarà la sua nuova casa.