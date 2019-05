Roma, per Ranieri la missione di ritrovare Zaniolo in questo finale

All’andata contro il Sassuolo Zaniolo realizzò il suo primo gol in Serie A. Nelle ultime settimane il calo, ora Ranieri vuole recuperarlo

Un girone esatto fa, era il dicembre del 2018, Zaniolo dava la definitiva dimostrazione della sua classe col primo gol in Serie A (pregevolissimo), contro il Sassuolo. Da lì il posto da titolare non gliel’ha praticamente tolto più nessuno, e lui ha continuato a macinare prestazioni e marcature personali. È tuttavia sempre rimasta l’incognita legata al suo ruolo: nasce come mezzala, ha giocato come trequartista, ma con i giallorossi è spesso sceso in campo da ala destra. Risultati altalenanti, in quel ruolo. “Colpa” dell’infortunio di Under ha spesso costretto Ranieri a relegarlo in quella posizione, nonostante il testaccino fosse il primo a non inquadrarlo al meglio in quella porzione di campo.

Una serie di acciacchi fisici ne hanno condizionato ultimamente il rendimento. Per operare in quella zona serve un’integrità fisica che, nelle ultime settimane, il classe ’99 non ha proprio avuto. Qualche segnale di ripresa è arrivato dall’ultima gara disputata dalla Roma contro la Juventus. Per gli ultimi 180 minuti di questo campionato, in attesa di capire il suo futuro, c’è bisogno del miglior Zaniolo.