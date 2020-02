Roma, Perotti chiama Fonseca: col Lecce per un importante traguardo

Roma, Perotti chiama Fonseca. L’argentino a un passo dal raggiungere le 100 presenze con la maglia giallorossa

Diego Perotti è a un passo dal raggiungere un importantissimo traguardo con la maglia della Roma. L’argentino è attualmente a quota 99 presenze in giallorosso e, qualora dovesse scendere in campo col Lecce, per lui sarebbe il centesimo gettone.

Un bottino niente male per lui, arrivato nella Capitale nel gennaio del 2016 e da quel momento sempre protagonista, nonostante qualche ultimo infortunio di troppo, nelle idee di tutti i tecnici passati per Roma. Considerato il suo impiego da titolare in Europa League, non è semplice che Fonseca lo schieri dal primo minuto col Lecce. Diego, però, attende trepidante: il traguardo è a un passo.