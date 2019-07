Roma, Petrachi mantiene la parola data in conferenza e prende Pau Lopez. Ora si proverà a piazzare Olsen, poi gli affondi per gli altri ruoli

«Proverò a chiudere un acquisto già oggi (mercoledì, ndr)». È una delle tante battute di Gianluca Petrachi nella sua conferenza stampa. Il direttore sportivo della Roma aveva lasciato un alone di dubbio attorno al misterioso nome, che nella giornata di ieri ha assunto un volto ben preciso. Si tratta di Pau Lopez, il designato per diventare il nuovo guardiano delle porta giallorossa. Il d.s. ha così mantenuto la parola data davanti ai giornalisti. Lunedì sarà atteso a Villa Stuart per le visite mediche di rito, poi potrà essere ufficialmente un giocatore capitolino.

L’obiettivo di Petrachi era di dare a Fonseca il portiere entro il raduno di martedì 9 luglio. Sarà quindi abile e arruolabile per i primissimi passi della nuova Roma nel centro sportivo di Trigoria. Con lui nella posizione di titolare (che ovviamente dovrà conquistare sul campo) e Mirante come fidato secondo, il reparto è sistemato. Rimane, a questo punto, da risolvere la questione riguardante Olsen. Lo svedese è palesemente fuori dai progetti della nuova società e per questo si sta provando a piazzarlo. Le richieste per l’ex Copenaghen vengono dall’estero, precisamente da Turchia e Inghilterra. Tuttavia non si è ancora mosso qualcosa in maniera particolare. Vederlo rimane adesso una delle priorità di Petrachi.

Per avere anche un po’ di liquidità in più per le altre manovre in entrata. Perché una volta sistemato il pacchetto portieri (che include anche il giovane Fuzato, neo 22enne) si lavorerà all’assemblaggio delle altre zone del campo. Gianluca Mancini rimane il prediletto per la difesa, ma occhio a un possibile sgambetto del Milan. Accanto a lui c’è Nkoulou, ma le pretese del Torino sono alte. Il capitolo Veretout è, invece, quello più intrecciato. Sembrava non dovesse partire in ritiro con la Fiorentina per fare le valutazioni del caso, invece appare normalmente nella lista dei convocati. La Roma l’offerta l’ha avanzata da tempo, sta innanzitutto al giocatore sciogliere le riserve.