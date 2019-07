Roma, Petrachi e il rimpianto su Totti: «L’avrei voluto accanto» – VIDEO

Roma, Petrachi in conferenza stampa parla di Totti: «Ha fatto una scelta da professionista e devo accettarla, l’avrei voluto accanto»

Una conferenza stampa a tutto tondo, quella di Gianluca Petrachi. Si è presentato da direttore sportivo della Roma in veste ufficiale per la prima volta, dando tante indicazioni sulla squadra che verrà. Nei diversi temi toccati ha chiosato anche sull’addio di Francesco Totti, che sarebbe potuto essere al suo fianco in questa nuova avventura:

«Mi è dispiaciuto, Totti rimane la bandiera. E’ il simbolo di questa tifoseria e città, ha un senso di appartenenza grandioso. Mi sarebbe piaciuto averlo accanto. Ha fatto una scelta e da professionista non posso che accettarla. Mi dispiace tanto, è un bravo ragazzo e mi ha sempre fatto un’ottima impressione, da avversario ti faceva rosicare perché vinceva partite da solo. Averlo accanto da dirigente poteva essere un valore aggiunto per me».