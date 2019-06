La Roma sulle tracce di Lyanco, difensore del Torino che ha fatto bene al Bologna negli ultimi mesi della stagione

La Roma ha scelto il suo nuovo allenatore: sarà il portoghese Fonseca a dirigere la truppa giallorossa nella prossima stagione. Petrachi, salvo sorprese, sarà il nuovo ds e pensa a un rinforzo in difesa.

Secondo Repubblica, il club giallorosso segue Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović, meglio conosciuto come Lyanco. Il difensore del Torino ha fatto bene con il Bologna che vorrebbe riportarlo in Emilia. La trattativa tra la Roma e i granata però non è semplice per via dei rapporti Petrachi-Cairo.