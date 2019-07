Roma, plusvalenze oltre il previsto. Cifra record per il club di Pallotta

Roma, plusvalenze da record nell’esercizio 2018/19. Ora Pallotta dovrà fare i conti coi mancati ingressi della Champions League

Si è conclusa da più o meno 24 ore la corsa della Roma volta alla sistemazione del bilancio. Il tutto per non finire nell’occhio della Uefa e non rischiare nessun tipo di sanzione come quella in cui è incappato recentemente il Milan. La società è riuscita abbondantemente nell’intento iniziale, grazie alle manovre in uscita portate avanti dal neo direttore sportivo Gianluca Petrachi ma anche dal suo predecessore Monchi.

All’incasso ascrivibile a bilancio rientrano anche le cessioni dell’agosto scorso, ovvero quelle di Alisson e Strootman. A cui, ovviamente, si aggiungono quelle compiute negli ultimi giorni, quindi Manolas, Luca Pellegrini, Ponce, Romagnoli. Il totale di plusvalenze ammonta addirittura a 127 milioni, una cifra mai così alta dall’era di James Pallotta. La società dovrà essere adesso brava a non andare “in rosso” a causa dei mancati ingressi provenienti dalla Champions League. A cui la Roma era stata abituata negli ultimi anni.