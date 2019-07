Roma, positiva la terza amichevole. E De Rossi saluta definitivamente

Roma, giornata passata tra spunti derivati dall’amichevole e saluti tristi. De Rossi si è imbarcato per l’Argentina, l’attende la nuova vita

Una giornata dai due volti quella trascorsa ieri a Roma. Da un lato gli occhi si sono concentrati sulla terza amichevole stagionale, quella contro il Gubbio, dall’altro è scesa una discreta malinconia per il definitivo saluto di Daniele De Rossi. Andando per gradi, nella sgambata a Trigoria contro la formazione umbra Fonseca ha ricevuto ulteriori indicazioni positive e testato nuovi giocatori tra arrivi e ritorni.

È il caso di Diawara e Zaniolo, entrambi alla primissima apparizione stagionale. Buoni segnali da loro due nonostante una condizione fisica ancora piuttosto approssimativa. Segno che non si può fare altro che crescere, e anche bene. Un ulteriore lampo è venuto da Javier Pastore. Doveroso ammettere che El Flaco ce la sta mettendo davvero tutta per mettersi alle spalle la disastrosa stagione scorsa. Un gol per la fiducia che strizza al contempo l’occhio all’allenatore, che lo sta utilizzando molto in questa fase pre stagionale.

Accantonata l’amichevole e tutti gli spunti da essa derivata, ecco che l’attenzione si è spostata su Daniele De Rossi. L’ormai ex capitano della Roma ha lasciato la sua abitazione capitolina colmo di bagagli e con a fianco la moglie Sarah. Destinazione Buenos Aires, lo attende ora la firma col Boca Junior. Tanti i supporter che si sono riversati prima sotto casa e poi all’aeroporto di Fiumicino per l’ultimo saluto. Per quello che ha dato alla Roma non si può che fare, adesso, un sincero in bocca al lupo. Anzi, in Boca al lupo.