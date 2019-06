Roma, prosegue la caccia al centrocampista. Due i nomi su tutti

La Roma si prepara ad accogliere Fonseca. Intanto la dirigenza a lavoro sul mercato: caccia al centrocampista, due i nomi prediletti

Ultima domenica tranquilla in casa Roma. Da lunedì tutti nuovamente sull’attenti, appena un mese dopo dalla fine della stagione. Sono ancora aperte le ferite causate dagli addii di De Rossi prima e Totti poi, ma adesso è il momento di mettere tutto da parte. A inizio settimana sbarcherà Fonseca, pronto per assaggiare per la prima volta il calore della Capitale. Il giorno dopo sarà il turno dei calciatori, che effettueranno le consuete visite mediche di rito a Villa Stuart. A cui seguiranno i primi allenamenti di rodaggio a Trigoria.

Al contempo, il lavoro della dirigenza continua. Innanzitutto sullo sfoltimento della rosa. Dopo l’ufficialità della cessione di Ponce, è arrivata anche quella di Corlu. Piccole operazioni che danno ossigeno alle casse giallorosse, prima delle partenze corpose. Manolas e Dzeko sono sempre i due maggiori indiziati a salutare Roma. Si attende soltanto che le trattative con Napoli e Inter si sblocchino. La sensazione (e sopratutto la necessità) è che questo avvenga entro il 30 giugno.

Poi l’affondo sulle entrate. Si punterà innanzitutto a un centrocampista, bravo e duttile. In grado, quindi, di svolgere il ruolo sia di regista sia di incontrista. Jordan Veretout risponde pienamente a questo identikit, e non è un caso che la Roma abbia puntato forte su di lui. È un testa a testa con il Milan, con una delle due squadre che la spunterà in volata. Decisivo, in quest’ottica, l’incontro che andrà in scena lunedì tra i giallorossi e l’agente del giocatore. L’altro profilo, forse il più sognato dalle parti di Trigoria, è quello di Nicolò Barella. In gol ieri con l’Italia Under 21, è reso appetibile dalle enormi qualità mostrate sopratutto nell’ultima stagione. Il borsino, tuttavia, non è cambiato. L’Inter è ancora decisamente avanti su tutte, forte della volontà del calciatore, nonostante gli ultimi tentativi giallorossi. In questo caso le novità saranno svelate non appena gli azzurrini termineranno l’Europeo. Si prospetta una settimana molto, molto tosta. Tutti sull’attenti.