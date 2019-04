Pallotta ha smentito la cessione del club. Dalla Francia nuove indiscrezioni: il Qatar è interessato ai giallorossi

La Roma dagli americani agli sceicchi del Qatar? James Pallotta ha smentito le voci su una possibile cessione del club con quella frase polemica sul proprio profilo Twitter («Siri, mostrami una fake news») ma dalla Francia arrivano nuove indiscrezioni sul possibile passaggio di consegne. Secondo L’Equipe, il fondo Qatar Sports Investments è realmente interessato al club capitolino.

Dopo aver investito nel Psg, il fondo del presidente Nasser Al-Khelaifi, sta studiando il dossier giallorosso e potrebbe decidere di presentare un’offerta per rilevare le quote in mano al presidente James Pallotta. Qatar Sports però non può essere proprietaria della Roma e anche del Psg, nel caso di accordo tra le parti dovrebbe esserci un nuovo proprietario per uno dei due club.