Roma, quanta vicinanza per De Rossi! Tanti i messaggi rivolti al capitano

Tantissimi i messaggi di vicinanza ricevuti da De Rossi negli ultimi giorni da calciatore della Roma, in primis dai suoi compagni di squadra

L‘addio di Daniele De Rossi è un fatto che tocca tutti gli amanti del calcio. A prescindere dall’apprezzamento per determinati colori anziché altri, chiunque è rimasto attonito dalla sua vicenda. Nel periodo storico più social che mai, sono stati tantissimi i messaggi che l’attuale capitano della Roma ha ricevuto. Difficile non citare per primo Francesco Totti, suo compagno d’avventure: «Un fratello in campo, un ragazzo con cui abbiamo condiviso tanti momenti con questa maglia e con questi colori».

Non sono mancati i saluti degli attuali compagni di squadra, come Kolarov («Rimarrà un pezzo importante della mia vita») e Juan Jesus («uomo vero, capitano, lealtà, sincerità e GUERRIERO»). C’è poi chi erediterà ufficialmente la sua fascia, Alessandro Florenzi. «Il Capitano era lui anche quando c’era Francesco», dice. Ma il saluto più toccante l’ha dato De Rossi stesso, con quella lettera da brividi pubblicata sul sito ufficiale giallorosso: «Nessun mai vi amerà più di me». Come non crederci.