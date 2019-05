Roma, regna l’incertezza sul rinnovo di El Shaarawy

Il contratto di El Shaarawy scade tra un anno: la Roma vorrebbe blindarlo, ma la proposta ufficiale per il rinnovo non arriva

I tifosi della Roma hanno vissuto una stagione di alti e bassi, che potrebbe terminare con una qualificazione in Champions League. Certo, si tratta di un impresa difficile, ma non impossibile: nel peggiore dei casi, il club potrà comunque (salvo sorprese) partecipare alla prossima edizione dell’Europa League.

Una delle poche note liete di questa Roma è Stephan El Shaarawy. L’ala italo-egiziana ha stupito tutti, convincendo anche i più scettici a suon di gol e prestazioni notevoli. Il giocatore con i suoi 11 gol vanta il titolo di miglior marcatore della formazione capitolina. Tuttavia, il Faraone potrebbe salutare la Capitale.

El Shaarawy ha un contratto che scadrà nel 2020 e la società, nonostante sia desiderosa di blindarlo, non ha ancora presentato un’offerta ufficiale a lui e il suo entourage. La Roma deve muoversi e in fretta: l’esterno potrebbe scegliere una destinazione migliore in estate, anche in ragione dei recenti disordini ai vertici del club.