Roma, ritiro Pinzolo annullato: la rabbia dei giocatori su Whatsapp

I giocatori della Roma non ci stanno: i giallorossi sono arrabbiati dopo l’annullamento del ritiro di Pinzolo da parte della società

Non ci stanno i giocatori della Roma: dopo la decisione della società di cancellare il ritiro di Pinzolo, i giallorossi sono arrabbiati. Sono soprattutto i sudamericani a non accettare la decisione della società: i giocatori di Brasile e Argentina sono infatti tornati per il ritiro e se avessero saputo prima della scelta di Pallotta, sarebbero rimasti di più in patria.

Secondo il Corriere dello Sport, i giocatori giallorossi si sarebbero arrabbiati molto e sul gruppo Whatsapp della rosa sarebbero volate parole grosse nei confronti della società.