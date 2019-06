Roma, si attende ancora il via libera per Petrachi. Poi l’inizio del mercato

Petrachi attende di liberarsi dal Torino per dare il via al mercato della Roma. Un portiere, un centrale e una punta i primi obiettivi

Il mercato della Roma stenta a decollare. Di situazioni in ballo ce ne sono, sì, ma niente può essere portato avanti in maniera decisiva. Questo perché manca ancora (ufficialmente) la figura che gestisce tutto, ovvero il direttore sportivo. Gianluca Petrachi è in orbita giallorossa ormai da svariate settimane, come testimoniato dalla sua uscita con Fienga in direzione Madrid, ma finché non risulta ufficialmente dirigente, difficilmente le trattative possono essere portate avanti fino alla loro conclusione.

Necessario, quindi, che il d.s. si liberi il prima possibile dal Torino. I rapporti con Cairo sono ormai incrinati e si sta cercando la soluzione adatta per tutti quanti. Le situazioni da risolvere in casa Roma incombono come, ad esempio, i rinnovi contrattuali di Zaniolo e Pellegrini. Le sirene suonano forti, su di loro, specialmente sul classe ’99. Al centrocampista, invece, si cercherà di togliere la clausola che pende sul suo cartellino. Si andrà successivamente alla ricerca dei profili primari che servono per migliorare la Roma: un portiere titolare, un centrale difensivo, un regista e una prima punta. Toccherà a Petrachi lavorare al meglio, non prima di aver chiuso la parentesi col Torino.