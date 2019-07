Roma, si preme per gli obiettivi di mercato. E Spinazzola traccia la strada

Roma, squadra in creazione tra il campo e il mercato. Petrachi a lavoro per i soliti noti, intanto parla Spinazzola e traccia la strada

Trigoria è un cantiere aperto. Paulo Fonseca sta plasmando la Roma a sua immagine e somiglianza, a suon di urli. Virale il video pubblicato dalla società giallorossa in cui, in un’esercitazione di possesso palla, il tecnico sgrida tutti i calciatori momento dopo momento per motivarli sempre di più. Immagini che hanno reso felici i tifosi capitolini, fieri di vedere i loro giocatori sudare sin dal primo giorno.

Anche ieri si è registrata la presenza a bordo campo di Gianluca Petrachi, sempre vigile sulla creatura che sta formando. Creatura che, però, non è ancora ovviamente completa perché mancano le pedine fondamentali. Pochi gli aggiornamenti rispetto i giorni passati. Gli obiettivi, tolto Barella ufficializzato dall’Inter, rimangono Veretout, Mancini e Alderweireld. Per adesso. Per tutte e tre le situazioni il tavolo è aperto. Dialoghi continui tra tutte le parti, con il prezioso aiuto di Baldini per arrivare al difensore del Tottenham. Permane distanza tra domanda e offerta, ora non rimane che attendere le prossime mosse del direttore sportivo.

Uno dei giocatori che ha già portato a Roma è Leonardo Spinazzola. Il terzino ha sorpreso tutti in positivo sin dal primo momento a Villa Stuart. Ha mostrato motivazione, abnegazione e felicità nel vestire i colori giallorossi. Il giocatore, ex Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni al canale ufficiale giallorosso in cui traccia la strada per il futuro: «Conosco Pellegrini e Florenzi con cui condivido la Nazionale ormai da due anni. Conosco il valore dei giocatori e delle persone, li ho visti in allenamento. Con Pellegrini sono andato in vacanza insieme quindi siamo molto legati. Questo sarà lo zoccolo duro del gruppo».