Roma, Smalling non si allena: intossicazione alimentare per il difensore

Chris Smalling non ha preso parte all’allenamento odierno della Roma a Trigoria. Intossicazione alimentare per il difensore inglese

Brutte notizie per Paulo Fonseca per un altro stop di Chris Smalling. Il difensore inglese, secondo quanto riportato da Sky Sport, non ha preso parte all’allenamento odierno a Trigoria.

Il motivo è presto svelato: il difensore è alle prese con un intossicazione alimentare. Evenienza davvero particolare per Smalling, vegano convinto. Restano dunque da valuatare nei prossimi giorni le sue condizioni verso il Parma.