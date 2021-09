Roma, su Mkhitaryan si può contare: è l’uomo che ha inciso di più

Numeri alla mano, Henrikh Mkhitaryan è il calciatore che ha più inciso nella Roma dalla scorsa stagione

Dopo i precedenti non proprio positivi al Manchester United con José Mourinho, il futuro di Henrikh Mkhitaryan alla Roma sembrava compromesso. E invece l’armeno e lo Special One hanno trovato il feeling giusto e i giallorossi ne stanno godendo.

I numeri del trequartista sono eccezionali e, come riportato dal Corriere dello Sport, contando anche la scorsa stagione l’ex Red Devils è l’uomo che ha più inciso nella Roma. Tenendo in considerazione anche le coppe, Mkhitaryan ha messo a segno ben 16 gol sfornando anche la bellezza di 15 assist. Numeri da paura, per uno dei pilastri della squadra giallorossa.