Mazzarri non ci sta: «Torino, raccogli sempre poco»

Walter Mazzarri deluso al termine di Roma-Torino, finita 3-2: ecco le parole del tecnico granata ai microfoni di Sky Sport

Roma-Torino è finita 3-2, non è bastata la rimonta di due gol ai granata per tornare in Piemonte con i punti. E Walter Mazzarri non ci sta, eco il suo commento a Sky Sport: «C’è stata grande ingenuità, soprattutto sul gol di Zaniolo: non è possibile permettere a un calciatore di tirare due volte da terra. Paghiamo tutto, bastava essere un po’ più reattivi per evitare il primo gol. E’ un peccato perché abbiamo giocato bene: siamo partiti forte e sembravano noi quelli che lottavano per il vertice».

Continua l’allenatore livornese: «In questo momento non gira niente, creiamo tanto ma raccogliamo poco: le occasioni avute da Falque, De Silvestri e Belotti sono clamorose. Di solito quei gol, Andrea li fa». Una battuta sulle assenze: «Sono mancati dei calciatori fondamentali e Lyanco non giocava da un anno: quando non ci sono calciatori come Izzo ci sta sbagliare un po’ di più dietro».