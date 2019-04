Roma, ovetti di cioccolato in regalo per Totti: «Ma sto a dieta io» – VIDEO

Roma, ovetti di cioccolato in regalo per Totti a San Siro: l’ex capitano giallorosso non si lascia tentare e strappa una risata a tutti – VIDEO

Francesco Totti è noto per le sue memorabili gesta in campo, ma anche per una simpatia contagiosa. Famosi i siparietti con Del Piero e Vieri, ma anche le esultanze stravaganti in campo.

Stasera Totti, avvicinato da un tifoso, ha ricevuto in regalo degli ovetti di cioccolato. L’ex capitano giallorosso non si è lasciato tentare, strappando una risata a tutti con un simpatico: «Ma sto a dieta io».