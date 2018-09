Con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, il dirigente della Roma Francesco Totti ha svelato la copertina della sua autobiografia

L’ex capitano e attuale dirigente della Roma, Francesco Totti, ha svelato, con un breve video pubblicato sul proprio profilo Instagram, la copertina del suo nuovo libro. L’opera autobiografica dal titolo “Un capitano” è stata scritta insieme al giornalista sportivo di Sky Sport e de La Gazzetta dello Sport Paolo Condò. Il libro, pubblicato dalla casa editrice Rizzoli, uscirà in tutte le librerie il prossimo 27 settembre. L’ex giocatore ha voluto, dunque, regalare ai tifosi giallorossi qualche dettaglio in più sulla sua autobiografia che racconterà ben 25 stagioni di successi con la maglia della Roma, divenuta per lui una seconda pelle.