Roma, tutto dipende da Dzeko. Scenari ancora del tutto aperti

Roma, le prossime mosse di mercato dipendono da Dzeko. In base alla sua permanenza o meno Petrachi studierà le nuove manovre

Dopo l’ultimo arrivo di Veretout, ormai quasi due settimane fa, il mercato della Roma sembra essersi arenato. Non per pigrizia di Petrachi o per mancanza di occasioni, quanto perché prima c’è da sciogliere alcuni dubbi che balenano all’interno della società. Il più grande di tutti è quello legato a Edin Dzeko. La sensazione è proprio che attorno al futuro del bosniaco girino tutte le future operazioni giallorosse.

Resta, o non resta? Sta diventando quasi un dubbio amletico. Le percezioni sono semplici: più passano i giorni, più l’attaccante ha maggiori possibilità di rimanere in giallorosso. A meno di improvvise accelerazioni dell’Inter. Sicuramente è in programma un nuovo summit tra le due società: se i nerazzurri arriveranno ad offrire i 20 milioni richiesti, allora tutti felici. Altrimenti Dzeko è pronto per cominciare la sua quinta stagione alla Roma.

Se, invece, dovesse lasciare, ecco che Petrachi si lancerebbe (di nuovo) a capofitto su Higuain. C’è il benestare della Juve, c’è il benestare di Pallotta per l’investimento, manca quello più importante ovvero l’assenso totale del giocatore. In quest’ottica saranno fondamentali le prossime settimane, poiché se l’argentino dovesse davvero rendersi conto di essere ai margini dei bianconeri è probabile che non esiterebbe due volte a sposare la causa giallorossa.