Roma, ultimo giorno di vacanza per Fonseca. Da lunedì tutti a lavoro

Ultimo giorno di riposo per Paulo Fonseca. Lunedì mattina metterà piede a Roma e inizierà ufficialmente la sua avventura giallorossa

Sarà una domenica che Paulo Fonseca proverà a sfruttare al meglio, quella di domani. Sì, perché sarà il suo ultimo giorno di vacanze. Lunedì nella primissima mattinata si imbarcherà in un volo da Kiev direzione Roma Fiumicino. Ad accoglierlo ci sarà una delegazione della dirigenza, che lo porterà direttamente nel centro sportivo di Trigoria. Insomma, è tutto pronto per l’inizio di una nuova era nella Capitale. Col portoghese a capo di tutto.

La società ripone molta fiducia in Fonseca. L’ha scelto per caratura internazionale, convinta che possa dare quella scossa emotiva volta a far rialzare la china. Con la speranza che si possa ripetere l’avvio fatto con Rudi Garcia nel lontano 2013. I parallelismi, tra i due sono tanti. Entrambi ovviamente stranieri, entrambi reduci da un titolo, entrambi chiamati per dare nuova vita alla Roma. Manca ancora poco, lunedì inizierà ufficialmente una nuova era nella Capitale.