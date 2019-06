Anche se ha avuto diversi problemi fisici, Under ha fatto molto bene in rifinitura. Scopriamo i suoi numeri

La stagione di Under non è stata positiva come quella della stagione passata, anche a causa dei diversi problemi fisici. Tuttavia, il turco a suo modo ha numeri impressionanti: oltre ad avere fatto comunque 7 assist, ha una media da record.

Tra i giocatori con almeno 15 presenze, il turco ha ben 0.5 assist ogni 90′. Alle sue spalle c’è Mertens con 0.4