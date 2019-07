Roma, week-end senza botti. Petrachi si ricarica in vista della settimana

Roma, Fonseca e Petrachi continuano a lavorare in parallelo. Week end più tranquillo per il d.s., che ricarica le batterie per la settimana

Prosegue spedito il cammino della Roma tra lavoro dentro e fuori dal campo. Diversi i protagonisti: Fonseca da una parte, Petrachi dall’altra. Sempre, però, con un filo diretto che le unisce quando c’è da parlare di mercato. I discorsi non si interrompono mai, così come il telefono del direttore sportivo non ha intenzione di star silenzioso. Però, pare che almeno questa domenica debba essere tranquilla. Una giornata in cui il d.s. può un attimo ricaricare le batterie, per arrivare carico alla settimana nuova.

Che si preannuncia piuttosto intensa. Gli sgambetti a vicenda col Milan proseguono, sul piatto c’è sempre Jordan Veretout. Le cifre offerte sono vicine, con la Roma che pare abbia proposto leggermente di più alla Fiorentina. Oltre al parere viola, alla fine, conterò molto anche quello del giocatore stesso che attualmente non si capisce bene da che lato penda. Poi gli affondi andranno sui difensori, sopratutto Mancini. L’obiettivo è quello di dare a Fonseca un pacchetto arretrato completo il prima possibile, per dar modo all’allenatore di lavorare al meglio. La trattativa, invece, per Alderweireld appare decisamente più lunga. Tra clausole e quant’altro, i discorsi non sono all’ordine del giorno e quindi si protrarranno per le prossime settimane.