Zaniolo è pronto a tornare in campo in Roma-Helsinki dopo l’infortunio alla spalla

Nicolò Zaniolo è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio alla spalla patito lo scorso 22 agosto contro la Cremonese. La panchina con l’Empoli è servita a riassaporare il clima partita, ma domani contro l’Helsinki in Europa League ci sarà il tanto atteso rientro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ora tra Zaniolo e Mourinho c’è un grande rapporto di sintonia, come dimostrato anche dall’abbraccio del Castellani, e lo stesso Special One ritiene il gioiello italiano un elemento imprescindibile per la sua squadra. E grazie all’allenatore portoghese, il calciatore ha ora cambiato anche predisposizione e atteggiamenti in campo e fuori.