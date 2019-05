Cristian Romero, difensore del Genoa, è un promesso sposo della Juventus. Possibile il trasferimento in estate

Cristian Romero sarà il prossimo difensore della Juventus. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport che parla di arrivo del difensore argentino alla corte di Max Allegri (o del nuovo allenatore), già a partire dalla prossima stagione. Come è noto, Juve e Genoa hanno trovato l’accordo per il passaggio del calciatore ai bianconeri: «Romero andrà alla Juventus, sapete tutti che c’è una trattativa avviata con i bianconeri» aveva detto di recente il presidente Preziosi.

L’intesa tra le parti prevedeva cifre diverse se la Juve avesse deciso di lasciarlo ancora un anno in prestito al Genoa, oppure di portarselo via già a giugno. I bianconeri avrebbero deciso di ingaggiare il calciatore a partire dalla prossima estate. La base di intesa tra Juve e Genoa è attorno ai 20 milioni di euro. Con il trasferimento immediato, il Genoa potrà guadagnare qualche milioncino in più. Una grande plusvalenza per i rossoblù che hanno ingaggiato Romero in estate per 1,5 milioni di euro.