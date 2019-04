Christian Romero, difensore del Genoa, piace alla Juventus. Il centrale argentino ha parlato del suo futuro in bianconero

La Juventus ha in pugno Christian Romero. Il difensore argentino classe ’98, autore di una buona stagione al Genoa, la prima nella nostra Serie A, è arrivato in estate per poco meno di 1,5 milioni di euro dall’Argentina. Il difensore si è adattato immediatamente al nostro calcio ed è diventato un titolare della formazione rossoblù con l’avvento di Juric, proprio nella sfida contro la Juventus, mettendo la museruola a Mandzukic e compagni.

Il difensore ha parlato a Radio Nostalgia del suo futuro ma non ha voluto fare voli pindarici (la Juve avrebbe già un’intesa per acquistarlo in estate e potrebbe lasciarlo in prestito fino al termine della stagione 2020): «Io alla Juventus? Ora mancano 4 partite alla fine del campionato e sto pensando solo alla salvezza con la maglia del Genoa. Non so cosa accadrà nel mio futuro. Sono felice per il mio campionato. Devo ancora continuare a crescere e a giocare. Dopo vediamo. Penso di aver fatto una grande partita, però devo ancora migliorare e crescere».