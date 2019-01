Juve e Inter, è già duello Paratici-Marotta per tre giovani talenti

Paratici e Marotta sono pronti a sfidarsi per dei giovani talenti. Nel mirino ci sono Tonali, Todibo e Romero

Juventus e Inter pronte a sfidarsi sul terreno del calciomercato. Beppe Marotta è pronto a sfidare il suo allievo Fabio Paratici che ha parlato così del possibile duello tra i due: «Derby con Marotta? No, diciamo che noi pensiamo alla Juventus e gli altri giustamente penseranno alle loro squadre. Io so cosa può pensare lui e lui sa cosa posso pensare e questa è già una bella sfida». Juventus e Inter hanno diversi obiettivi in comune e potrebbero ‘scontrarsi’ molto presto. Entrambi i club vogliono ringiovanire le rispettive rose e hanno messo nel mirino i difensori Jean-Clair Todibo del Tolosa e Cristian Romero del Genoa e il centrocampista Sandro Tonali del Brescia.

La Juve sembra essere in vantaggio nella corsa a Todibo, potendo anticipare il suo arrivo a gennaio: il classe ’99 andrà in scadenza a giugno e la Juve, con 4 milioni, può portarlo a casa a gennaio, anticipando una folta concorrenza. Sono già iniziati i contatti da parte di Inter e Juve per Romero del Genoa. Acquistato per poco più di 1,5 milioni di euro, per il presidente del Grifone oggi il ragazzo vale già 20-25 milioni: il difensore argentino potrebbe anche essere ceduto a gennaio per poi essere lasciato in prestito al Genoa fino a fine stagione. Nel mirino dei due club anche Sandro Tonali: il centrocampista del Brescia ha un valore di mercato tra i 20 e i 25 milioni e su di lui ci sono anche Roma, Napoli e altre società.