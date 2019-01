Beatriz e Priscila per Dinho: il brasiliano è diventato… Pupo! – VIDEO e FOTO

L’ultima dal Brasile: Ronaldinho sarebbe tornato a convivere con due donne e… vorrebbe sposarle entrambe!

Ammettiamolo: tutti vorrebbero fare una vita da Ronaldinho. Dopo aver incantato sui campi di mezza Europa, l’ex Pallone d’Oro, appesi gli scarpini al chiodo, si è letteralmente dato alla bella vita. Qualche mese fa, per esempio, in Brasile era circolata una notizia davvero molto particolare (video in alto): pare che il Gaucho avesse preso la decisione di convivere con due donne… contemporaneamente! Sì, esatto: Ronaldinho – che in un primo momento aveva smentito timidamente la notizia affermando di non essere ancora pronto per il matrimonio – non si sarebbe semplicemente accontentato di intrattenere più relazioni (e non sarebbe certo una novità, specie per un calciatore famoso come lui), ma di farlo allo stesso momento, nella stessa casa e, soprattutto, contraendo regolare matrimonio.

Le due donne che Dinho avrebbe cominciato a frequentare sarebbero tali Priscila Coelho (conosciuta già quattro anni fa circa) e Beatriz Souza (conosciuta circa tre anni fa) e, dopo un periodo di riflessione, sembra proprio che tra i tre ultimamente sia tornato il sereno. L’ex fantasista di Barcellona e Milan sarebbe tornato a vivere con entrambe nella sua magnifica villa di Barra de Tijuca, nei pressi di Rio de Janeiro, ma non solo: già qualche mese fa Ronaldinho avrebbe regalato alle sue concubine un anello di fidanzamento, più una sorta di “stipendio” da circa 1500 euro mensili spendibili liberamente. Insomma, riportano oggi i gossip brasiliani, pare che l’ex Pallone d’Oro abbia deciso: matrimonio (con due donne) sia. Una vicenda che ricorda molto da vicino quella del cantante italiano Pupo, che da anni convive dichiaratamente con due donne allo stesso tempo: solo una però è realmente sua moglie, mentre l’altra è la compagna di sempre. Resta infatti solo un piccolo problema per il Gaucho: in Brasile, come in Italia, la bigamia sarebbe reato e di regola contrarre matrimonio con due donne… è vietato!