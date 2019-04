Ronaldo fa 600! CR7 segna all’Inter e festeggia il record di gol in carriera

L’attaccante della Juve, Cristiano Ronaldo segna all’Inter e festeggia nel migliore dei modi il gol numero 600 in carriera

La Juve pareggia momentaneamente i conti contro l’Inter grazie al solito Cristiano Ronaldo. Al 62′ del match tra Inter e Juve, Cristiano Ronaldo prende palla sul limite e decide senza troppe esitazioni di concludere in porta. Il suo tiro è davvero impeccabile e termina in rete all’angolino basso di destra.

Con questa giocata, CR7 trova il gol numero 600 in carriera in 801 partite con squadre di club. Il gol n°599 era arrivato precedentemente contro l’Ajax in Champions. Messi è attualmente a quota 597 gol in carriera, a soli 3 gol dal record del portoghese. I 600 gol di CR7 sono così suddivisi: 5 con lo Sporting Lisbona; 118 con il Manchester United; 450 col Real Madrid e 27 proprio con i bianconeri.