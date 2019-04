Juventus-Ajax: Cristiano Ronaldo re dei quarti di Champions League, ma eliminato comunque prima della semifinale. L’ultima volta era accaduto nel 2010

Nonostante i due gol rifilati all’Ajax tra andata e ritorno, Cristiano Ronaldo non è bastato alla Juventus per superare lo scoglio dei quarti di finale di Champions League: i bianconeri, ufficialmente fuori dalla competizione, dovranno ora fare i conti con l’ennesima cocente delusione europea degli ultimi anni. Ancora più cocente però, se possibile, è proprio quella dell’attaccante portoghese, approdato a Torino in estate per 100 milioni di euro dal Real Madrid: erano infatti ben nove anni che CR7 riusciva a centrare almeno le semifinali di Champions (portando a casa la coppa nelle ultime tre).

Ronaldo, salito ieri a quota 126 gol in Champions (record), soltanto nei quarti di finale della competizione è andato in gol ben 25 volte su 22 presenze (altro record assoluto). A partire dal 2011 l’asso portoghese era stabilmente riuscito a portare la propria squadra almeno tra le prime quattro d’Europa: per ritrovare l’ultima volta senza bisogna risalire all’anno precedente, nel 2010, quando CR7 fu eliminato agli ottavi di finale con il Real Madrid per mano del Lione.