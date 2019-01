Ronaldo, vuoi essere decisivo in Serie A? Impara da… Insigne!

Cristiano Ronaldo è arrivato in Serie A per dominare su tutti i fronti. Ecco perchè dovrà fare i conti con Insigne del Napoli, detentore di un record particolare

Cristiano Ronaldo ha scelto il campionato italiano per dimostrare agli scettici che è ancora il migliore giocatore del mondo. Per farlo, dovrà risultare dominante in un campionato ostico per gli attaccanti come la Serie A. Il fuoriclasse della Juventus ha già segnato la bellezza di 14 reti, ma spesso per essere decisivi bisogna essere anche generosi. Ecco perchè dovrebbe guardare l’operato di Lorenzo Insigne. Sì, perchè il fantasista del Napoli è l’unico giocatore italiano ad aver raggiunto la doppia cifra sia per i gol (10), sia per gli assist ai compagni (12), durante l’anno solare 2018. Ovviamente l’esterno è meno prolifico del portoghese, ma vive comunque un momento di forma invidiabile, e punta a battere questo record nel 2019.