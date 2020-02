Rosucci: «Il livello della Serie A femminile è cresciuto. Contro l’Inter…»

Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women, ha parlato del livello del campionato femminile e dei prossimi impegni

Oggi, Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women, ha ricevuto un premio durante l’evento Anno Sportivo Piemontese 2020. A Sky Sport, la giocatrice ha parlato così.

JUVENTUS WOMEN – «Siamo cresciute molte, il livello del campionato è cresciuto, il Mondiale ha portato tantissima visibilità».

INTER – «Il Derby d’Italia è sempre una partita speciale nel maschile, da quest’anno anche nel femminile. Per me è stata particolarmente speciale perché ho fatto il primo gol stagionale in quella partita».

EMPOLI – «Coppa Italia obiettivo importantissimo, pensiamo ad una partita per volta».