Rubiales, nuove accuse: comportamenti inappropriati anche con le inglesi

Nuove accuse contro Luis Rubiales: le calciatrici inglesi lo accusano di alcuni comportamenti inappropriati durante la finale

Nuove accuse contro Luis Rubiales, ex numero uno della federcalcio spagnola, dopo il bacio forzato a Jenny Hermoso durante la premazione della Spagna nell’ultimo mondiale femminile.

Anche le calciatrici inglesi, l’altra finalista, lo hanno accusato di aver toccato alcune di loro in maniera inappropriata. A riverarlo è Debbie Hewitt, presidentessa della federcalcio inglese, chiamata a deporre come testimone davanti al comitato disciplinare della Fifa. Hewitt ha testimoniato che Rubiales «accarezzò» il viso di Laura Coombs e «apparentemente baciò in maniera forzata» Lucy Bronze sul viso.