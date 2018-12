Anche il Barcellona seguirebbe il difensore della Juventus, ai margini della formazione titolare, Daniele Rugani per gennaio

Tutto si aspettava in questa prima parte di campionato Daniele Rugani, probabilmente tanto di essere così tanto ai margini della Juventus: il difensore bianconero, dopo la cessione in estate di Mattia Caldara e l’infortunio di Mehdi Benatia, si è visto di fatto chiuso dal ritorno in squadra di Leonardo Bonucci. Una iattura che, secondo molti, lo porterà a gennaio altrove e, dopo un primo interessamento della Roma, secondo i media spagnoli adesso per lui potrebbe arrivare addirittura l’opportunità di giocare con Leo Messi e compagni. Il Barcellona infatti – alla caccia di un difensore di prospettiva – si sarebbe messo di già sulle sue tracce in vista della prossima sessione di calciomercato invernale.

A riportarlo Diario Sport, uno dei giornali catalani in assoluto più vicine alla vicende blaugrana, secondo il quale Rugani sarebbe in cima alle preferenze del Barcellona per gennaio. La missione di portare l’ex empoli in Spagna è comunque alquanto difficoltosa, spiegano bene anche i gossip catalani, perché al momento la Juventus non avrebbe intenzione di cedere nessun elemento della propria rosa senza prima aver trovato un sostituto adeguato (impresa a gennaio decisamente difficoltosa). Non solo: per Rugani sarebbe pronto, nonostante il minutaggio ridicolo messo insieme da agosto ad oggi, un rinnovo con adeguamento di contratto, segno evidente della volontà bianconera di contare ancora su di lui per il futuro… o piuttosto di venderlo ad una cifra altissima. Vedremo cosa succederà.