Rugani Roma: cosa porterebbe il difensore a Fonseca

Rugani sarebbe un buon colpo per la Roma di Fonseca. Il tecnico portoghese ha bisogno di difensori con le sue caratteristiche

Pur cercando di mantenere una linea alta e recuperare palla in avanti, Fonseca non disdegna ampie fasi in cui le sue squadre difendono di posizione. Fasi in cui la squadra è corta e compatta.

Contando che la Roma ha acquistato un difensore piuttosto istintivo e aggressivo come Mancini, Rugani può essere un innesto intelligente. I giallorossi avrebbero quindi una coppia complementare, con l’attuale giocatore della Juve che oltretutto è molto bravo a distribuire in verticale. Ciò che chiede il tecnico portoghese.