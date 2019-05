Sacchi: «Gattuso al Milan ha fatto un buon lavoro, non era semplice»

Arrigo Sacchi ha commentato la difficile stagione del Milan, parlando anche di Rino Gattuso: le parole dell’ex allenatore rossonero

La stagione del Milan non è stata delle più semplici, e tutto si deciderà all’ultima giornata. Proprio di questo ha parlato l’ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

«Il Milan, del quale faccio sempre fatica a parlare perché voglio troppo bene a Gattuso, a Maldini, a Leonardo, può farcela contro la Spal che ha già fatto il suo capolavoro conquistando la salvezza. Ha fatto un buon lavoro in un ambiente che era in completa ricostruzione. A gennaio sono stati inseriti due elementi nuovi come Piatek e Paquetà e non sono mai semplici queste operazioni di innesto. E poi dico dipende dal club: fosse per me, vorrei sempre vedere il Milan in cima al mondo, esempio per tutto il calcio italiano» ha dichiarato l’allenatore e opinionista.