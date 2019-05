Le parole del sindaco Sala sullo stato di salute dello stadio San Siro. Ecco le parole del primo cittadino milanese

Il Sindaco Giuseppe Sala, primo cittadino di Milano, ha parlato delle condizioni dello stadio San Siro. Sono caduti dei calcinacci dopo le ultime oscillazioni ma il sindaco non è preoccupato: «I tecnici del Comune e del Politecnico di Milano dicono che allo stadio di San Siro “la situazione è immutata e non possiamo che riferirci a loro».

Il sindaco Sala ha parlato a margine di una evento alla Cariplo Factory e ha rassicurato i tifosi: «Non vogliamo rischiare nulla naturalmente e se la struttura fosse a rischio non sarebbe aperta, nessuno di noi è così pazzo e io in primis non voglio prendermi nessun rischio. Non possiamo che riferirci ai tecnici e per me è importante che chi fa questo tipo di analisi è titolato a poterle fare».