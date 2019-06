Sala: «Sassuolo piazza giusta per me». E sul ritorno all’Inter…

Le prime parole di Marco Sala, nuovo giocatore del Sassuolo, in uscita dalla sede dell’Inter. Le dichiarazioni del terzino

Marco Sala, inserito nella trattativa che porterà Sensi all’Inter, vestirà la maglia del Sassuolo.

Il giovane terzino, reduce dall’esperienza all’Arezzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’uscita dalla sede nerazzurra. Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com: «Sassuolo? E’ una piazza piena di giovani che hanno fatto bene e per un ragazzo di 20 anni può essere la scelta giusta. Ritorno all’Inter? Non lo so, mi godo il presente».