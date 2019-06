Calciomercato Inter: trovata la formula per Sensi, al Sassuolo andranno Gravillon e Sala

L’Inter sembra aver trovato finalmente la quadratura del cerchio con il Sassuolo per Stefano Sensi: in Emilia finiranno Gravillon e Sala

L’Inter è prossima a sbloccare la trattativa per il passaggio in nerazzurro di Stefano Sensi. Come informa Gianluca Di Marzio, in questi minuti c’è un incontro per definire l’affare con il Sassuolo.

Secondo le ultime informazioni dell’esperto di mercato, nell’affare, oltre al francese Andrew Gravillon, potrebbe essere inserito anche il terzino Marco Sala, reduce da una stagione all’Arezzo in Serie C che finirebbe in Emilia a titolo definitivo.