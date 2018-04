Salah core de Roma: «Tornare sarebbe bello ma ora penso alla finale. Totti? Un grande»

Il giocatore egiziano del Liverpool ha parlato del sorteggio di Champions League contro la Roma. Ecco le parole di Momo Salah

Liverpool–Roma sarà l’occasione per rivedere Momo Salah all’Olimpico. Il giocatore egiziano ha lasciato un ottimo ricordo e dopo il sorteggio ha ricevuto numerosi messaggi d’affetto da parte dei suoi ex compagni di squadra. Anche la Roma ha inviato un messaggio su Twitter a Momo che ha risposto immediatamente al profilo Twitter romanista. Il giocatore del Liverpool ha poi parlato alla CNN in vista della sfida contro la Roma: «Ho molti amici a Roma, ci siamo sentiti subito dopo il sorteggio. Tutti volevano evitare il Liverpool. Io di nuovo alla Roma? Sarebbe bello, sono stato bene, c’è uno splendido rapporto con i tifosi».

Prosegue il giocatore egiziano: «Ho ricordi belli, abbiamo giocato insieme per due anni e abbiamo lottato in tutte le partite: mi sono trovato molto bene dentro e fuori dal campo. Totti? Ho un ottimo rapporto con lui, è un bravo ragazzo e gli voglio bene. Ora siamo in semifinale e possiamo arrivare in fondo alla competizione. Dico sempre che dobbiamo ragionare passo dopo passo ma siamo in semifinale, tutto può succedere. Nei quarti avevamo delle sensazioni positive e abbiamo vinto, eliminando il Manchester City, quindi possiamo andare avanti anche ora».