Conferenza stampa Mihajlovic: «La guerra non può essere l’unico mezzo per risolvere i problemi»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Salernitana. Le sue parole:

SALERNITANA – «Settimana scorsa ho detto che guardo sempre il lato positivo delle cose e ora non posso che confermarmi. Rimango positivo, come sono sempre stato, sapendo che andiamo a giocare in una città stupenda come Salerno, dove Sabatini ha fatto un lavoro stupendo. Spero si salvino vincendo tutte le partite partendo però dalla prossima gara e non da quella di domani. Faranno di tutto per portare a casa il risultato in un ambiente caldo a cui non siamo più abituati a causa della pandemia. Dobbiamo essere bravi a rimanere calmi e concentrati. Noi stiamo uscendo da una situazione difficile e dobbiamo confermarci. Abbiamo meno tempo per preparare la partita ma quando si vince l’entusiasmo fa crescere la fiducia. Sappiamo di poterli mettere in difficoltà».

SPEZIA – «Molti si soffermano sul risultato, ma è più importante la mentalità in cui ci si arriva. Non è stato facile, ma siamo riusciti a ritornare a fare quello che facevamo prima e in questo senso i ragazzi sono stati bravi. Colgo poi l’occasione per ringraziare i tifosi, che ci hanno aiutato tanto. Hanno fatto capire a noi e ai giocatori che sono con noi, ci hanno supportato il giorno prima della partita e durante tutta la partita. E’ stato utile anche il confronto costruttivo che c’era stato in settimana con altri tifosi che ha stimolato i ragazzi. I tifosi ci hanno trasmesso coraggio».

ARNAUTOVIC E BARROW – «Sta bene e si allena bene. Ha fato due gol e mi aspetto che continui così. Barrow invece ha preso le botte, cosa positiva perché vuol dire che sei forte e ti danno le botte per fermarti».

BINKS – «Se uno si allena bene e si comporta bene in preparazione, non mi sorprende che faccia bene in partita».

NICOLA – «Io non mi sento solo uno che fa le scintille, mi sento un allenatore molto più completo. Io sono uno che cerca di instaurare un buon rapporto con i giocatori, che sono liberi di fare tutto quello che dico io. Qui ma non solo ho sempre avuto un bellissimo rapporto con i giocatori. Anche Nicola è un allenatore di carattere, io però posso parlare per me».

AMBIZIONE – «Sono ambizioso, sono fatto così, però non sono nemmeno sprovveduto. Cerco di capire i momenti e di adattarmi. Dopo la malattia sono cambiato dal punto di vista riflessivo, anche se ogni tanto esce quell’ignoranza».

GUERRA – «Quando la guerra si fa tra i ricchi sono i poveri a morire, una delle frasi che ho letto e che mi è rimasta impressa. Non deve essere l’unico mezzo per risolvere i problemi. Ricordo quando c’era la guerra nel mio paese, vincevo la Coppa dei Campioni e c’era la guerra, quando ho vinto il campionato con la Lazio bombardavano il mio paese. Quello che mi ha dato fastidio è che quando c’è una novità, una guerra, se ne parla tutti i giorni, ma spesso succedere che dopo un mese finisce per non parlarsene più. Tutti dobbiamo cercare di dare un contributo, e sperare che sia una cosa che finisca presto, perché è una cosa più grande di noi».